Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый иск к вдове Шатунова: за что может бороться мать основателя «Ласкового мая»

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову солиста коллектива Юрия Шатунова с требованием признать завещание музыканта недействительным. Подробности дела не раскрываются. До этого с аналогичным иском в суд обратился продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Известно, что Кузнецов передал певцу права на хиты «Ласкового мая», а незадолго до его смерти суд признал за музыкантом исключительные права на 23 песни. Есть ли у матери Кузнецовой шанс на победу в суде, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Денисом Хмелевским.

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову солиста коллектива Юрия Шатунова с требованием признать завещание музыканта недействительным. Подробности дела не раскрываются. До этого с аналогичным иском в суд обратился продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Известно, что Кузнецов передал певцу права на хиты «Ласкового мая», а незадолго до его смерти суд признал за музыкантом исключительные права на 23 песни. Есть ли у матери Кузнецовой шанс на победу в суде, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Денисом Хмелевским.

По его мнению, в этом вопросе можно выделить два условных блока:

исключительные права на аудиовизуальные произведения;процедура вступления в наследство.

— Это два разных направления: борьба за наследство Шатунова и оспаривание отчуждения Кузнецова от прав на хиты в пользу певца, — подчеркнул юрист.

Вопрос с наследством.

Близкие к Шатунову источники утверждали, что тот не оставил завещания. Однако это доподлинно неизвестно.

— Дети и супруга по закону являются наследниками первой очереди. Если у Шатунова было завещание и оно было составлено на какое-либо третье лицо, то его двое детей и жена все равно бы получили одну шестую часть от его наследственного имущества как обязательную долю, — рассказал юрист.

Досталось даже покойнику: как Разин превратил в скандал концерт памяти Шатунова.

Права на песни.

После смерти Кузнецова имущество последнего унаследовала его мать Валентина. Вероятно, она решила оспорить сделки о передаче исключительных прав на песни Шатунову. Оснований у такого шага может быть множество, и предполагать их трудно, не зная точных обстоятельств, пояснил эксперт.

— Как наследник, она может обладать информацией, о которой неизвестно широкой общественности, — предположил Хмелевский.

Чтобы оспорить передачу прав на песни, матери Кузнецова необходимо было предъявить требования к правообладателям, которыми в данном случае являются наследники Шатунова.

— Когда мы говорим об оспаривании прав на песни, то подразумевается оспаривание совершенных сделок. Если они произошли с участием Шатунова, то он должен был быть ответчиком. Но так как певец умер, в этом процессе его интересы будут представлять его правопреемники, — разъяснил юрист.

Стоит отметить, что речь идет только об авторских правах на произведения. К наследству Шатунова мать Кузнецова не имеет никакого отношения.

— Она получит права на произведения сына только в том случае, если сделка по отчуждению исключительных прав была проведена незаконно. Например, подпись ее сына подделали или он был невменяемым на момент ее заключения. Но Кузнецов как был, так и остается автором произведений. Передаются только исключительные права на них, — уточнил Хмелевский. — Например, всем известно, что автором поэмы «Руслан и Людмила» является поэт Александр Пушкин. Если его наследники передадут исключительные права на это произведение кому-либо, Пушкин не перестанет быть его автором.

В открытых источниках есть информация о том, какое имущество осталось после смерти Шатунова и как ранее за него уже боролся Разин. Что унаследовала семья певца и есть ли у продюсера шансы оспорить это, разбиралась «Вечерняя Москва».