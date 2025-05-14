Новый иск к вдове Шатунова: за что может бороться мать основателя «Ласкового мая»

— Она получит права на произведения сына только в том случае, если сделка по отчуждению исключительных прав была проведена незаконно. Например, подпись ее сына подделали или он был невменяемым на момент ее заключения. Но Кузнецов как был, так и остается автором произведений. Передаются только исключительные права на них, — уточнил Хмелевский. — Например, всем известно, что автором поэмы «Руслан и Людмила» является поэт Александр Пушкин. Если его наследники передадут исключительные права на это произведение кому-либо, Пушкин не перестанет быть его автором.