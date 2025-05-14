Палеонтологи обнаружили в Австралии древние отпечатки ног сухопутного животного

Как отмечают, точное время и история появления четвероногих животных пока остаются загадкой для палеонтологов. Это связано с тем, что на время появления переходных форм между четвероногими и рыбами, около 370−350 млн. лет назад, приходится так называемый «провал Ромера». Он заключается в том, что останки первых амфибий и «рыбо-животных» по пока непонятным для нас причинам, не сохранились в породах девонского и каменноугольного периода.