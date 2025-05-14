Биохимики создали «чернила», ускоряющие регенерацию колоний кораллов в 20 раз

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали состав молекул, выбрасываемых в воду представителями флоры и фауны коралловых рифов, выделили наиболее важные из них и «упаковали» их в наночастицы из кремнезема, постепенно выделяющие эти вещества в окружающую среду. Эти наноструктуры исследователи внедрили в краску на базе гидрогеля, которую можно легко наносить на камни, дно моря и другие элементы погибших рифов.