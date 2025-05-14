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Мошенники решили «помочь» собрать налоги: в Узбекистане рассылают фейковые письма от имени Налогового комитета

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). В последние недели по почте и через мессенджеры узбекистанцы стали получать подозрительные уведомления якобы от имени Налогового комитета. В этих письмах утверждается, что у получателя есть крупная налоговая задолженность, и её нужно срочно погасить — причём не через официальный портал, а через некую малоизвестную платёжную систему ByBit.

Источник: Vaib.Uz

Авторы фейковых писем угрожали за неоплату налогов уголовной ответственностью, запретом на выезд за границу, а также штрафами в размере до 300 процентов от суммы задолженности. Всё это, разумеется, — чистой воды выдумка, но оформлено весьма убедительно: официальный стиль, логотип, ссылка на якобы «портал оплаты», даже QR-коды. По сути, гражданам предлагали перевести деньги мошенникам под видом погашения налогов.

Что говорят в Налоговом комитете?

В официальном заявлении Налоговый комитет Узбекистана подчеркнул, что никакого отношения к этим письмам не имеет. Все официальные уведомления о начислениях, задолженностях и штрафах направляются исключительно через личный кабинет налогоплательщика на порталах: my.soliq.uz и my3.soliq.uz.

Также актуальная информация доступна в мобильном приложении Soliq.

Если у вас возникли сомнения или вопросы, вы всегда можете связаться с закреплённым за вами налоговым инспектором. Его контактные данные указаны в личном кабинете. Если вы получили подобное сообщение — не реагируйте и не переходите по ссылкам.