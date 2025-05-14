Мошенники решили «помочь» собрать налоги: в Узбекистане рассылают фейковые письма от имени Налогового комитета

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). В последние недели по почте и через мессенджеры узбекистанцы стали получать подозрительные уведомления якобы от имени Налогового комитета. В этих письмах утверждается, что у получателя есть крупная налоговая задолженность, и её нужно срочно погасить — причём не через официальный портал, а через некую малоизвестную платёжную систему ByBit.