В Росгвардии Самарской области прошли тренировки по десантированию без парашюта

Занятие было организовано в целях совершенствования полученных зимой навыков быстрого развертывания подразделения в заданном районе. Совместно с экипажами вертолетов Ми-8 Приволжского округа Национальной гвардии РФ бойцы выполнили серию тренировок по спуску с воздушного судна.