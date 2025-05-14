В Росгвардии Самарской области прошли тренировки по десантированию без парашюта

Занятие было организовано в целях совершенствования полученных зимой навыков быстрого развертывания подразделения в заданном районе. Совместно с экипажами вертолетов Ми-8 Приволжского округа Национальной гвардии РФ бойцы выполнили серию тренировок по спуску с воздушного судна.
В присутствии опытных инструкторов спецназовцы в полной боевой экипировке отрабатывали навыки использования страховочных средств и методики безопасного приземления с разной высоты.
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