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В Росгвардии Самарской области прошли тренировки по десантированию без парашюта

Сотрудники Росгвардии в Самарской области провели тренировочное занятие по беспарашютному десантированию.

Занятие было организовано в целях совершенствования полученных зимой навыков быстрого развертывания подразделения в заданном районе. Совместно с экипажами вертолетов Ми-8 Приволжского округа Национальной гвардии РФ бойцы выполнили серию тренировок по спуску с воздушного судна.

В присутствии опытных инструкторов спецназовцы в полной боевой экипировке отрабатывали навыки использования страховочных средств и методики безопасного приземления с разной высоты.

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