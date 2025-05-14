Медперсонал массово увольняется из больниц и поликлиник: Только за год молдавское здравоохранение потеряло 11 тысяч работников — что происходит

За последний год численность среднего медицинского персонала в системе здравоохранения Молдовы сократилась с почти 30 тысяч до 18 900 человек. Таким образом, за год из профессии выбыло более 11 тысяч специалистов, сообщает vesti24.md.
Сокращение численности происходит на фоне сохраняющихся проблем с условиями труда и уровнем оплаты. По данным администрации Института медицины неотложных состояний, базовый оклад начинающего ассистента составляет 7−8 тысяч леев, к которым добавляются надбавки за ночные смены и производственные показатели.
Несмотря на ежегодный прием новых специалистов, система не восполняет потери. Так, за последние годы в Институт были трудоустроены около 50 выпускников Центра медицины и фармацевтики.
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