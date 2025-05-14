Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке

«Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления», — говорится в законопроекте.