Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления», — говорится в законопроекте.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта направлены на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержки семьи.
«Потребление табака и иной никотинсодержащей продукции является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан Российской Федерации, создавая социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом», — говорится в тексте.
Отмечается, что потребление табачной продукции является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе различных видов онкологии, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, потери слуха, слепоты, а также приводит к бесплодию, выкидышам и импотенции, другим тяжелым последствиям.
«Таким образом, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.