Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня

Он также отметил, что Москву в среду накрыли кучево-дождевые облака высотой до 7 тысяч метров. Локально идут ливни с интенсивностью более 10 миллиметров, на дорогах образуются лужи. Осадки к 21 часу закончатся, и в ночь в Москве распогодится.