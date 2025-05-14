Следующая серия дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине дня

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следующая порция дождей в Москве ожидается в четверг во второй половине, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Следующая порция дождей ожидается в четверг во второй половине дня», — рассказал Тишковец.
Он также отметил, что Москву в среду накрыли кучево-дождевые облака высотой до 7 тысяч метров. Локально идут ливни с интенсивностью более 10 миллиметров, на дорогах образуются лужи. Осадки к 21 часу закончатся, и в ночь в Москве распогодится.