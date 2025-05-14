АСМР-видео: как шепот и звуки влияют на мозг, помогают расслабиться и заснуть

Термин «АСМР» впервые появился в 2010 году — его придумала американка Дженнифер Аллен. По ее словам, однажды она смотрела документальный фильм о космосе и вдруг почувствовала легкую «щекотку в голове» и мурашки, словно кто-то невидимый провел пальцами по затылку. Заинтересовавшись, она стала искать в интернете объяснение этим ощущениям и обнаружила, что она далеко не одна такая. Люди под видео делились похожими историями: у кого-то покалывание начиналось от голоса диктора, у кого-то — от звуков упаковки, у кого-то — от медленных движений рук на экране. Тогда Дженнифер создала в соцсети группу под названием ASMR Group, чтобы собрать всех чувствительных людей.