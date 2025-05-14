Прокуратура требует отремонтировать дороги в Елховском районе Самарской области

Прокуратура района провела проверку вместе с сотрудниками ГИБДД и выявило многочисленные нарушения на дорогах в населённых пунктах Елховка, Красные Дома, Березовка, Павловка, Сухие Аврали и Тёплый Стан. На участках зафиксированы ямы, трещины, разрушения дорожного покрытия, а также отсутствие разметки, освещения и пешеходных переходов.