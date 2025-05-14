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Прокуратура требует отремонтировать дороги в Елховском районе Самарской области

Прокуратура подала в суд на министерство транспорта Самарской области, требуя отремонтировать региональные дороги в Елховском районе.

Прокуратура подала в суд на министерство транспорта Самарской области, требуя отремонтировать региональные дороги в Елховском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура района провела проверку вместе с сотрудниками ГИБДД и выявило многочисленные нарушения на дорогах в населённых пунктах Елховка, Красные Дома, Березовка, Павловка, Сухие Аврали и Тёплый Стан. На участках зафиксированы ямы, трещины, разрушения дорожного покрытия, а также отсутствие разметки, освещения и пешеходных переходов.

Иск направлен в Октябрьский районный суд города Самары. Сейчас он находится на рассмотрении. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

Ранее прокурор Самарской области призвал правительство региона уволить главу минтранса.

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