Прокуратура требует отремонтировать дороги в Елховском районе Самарской области

Прокуратура подала в суд на министерство транспорта Самарской области, требуя отремонтировать региональные дороги в Елховском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Прокуратура района провела проверку вместе с сотрудниками ГИБДД и выявило многочисленные нарушения на дорогах в населённых пунктах Елховка, Красные Дома, Березовка, Павловка, Сухие Аврали и Тёплый Стан. На участках зафиксированы ямы, трещины, разрушения дорожного покрытия, а также отсутствие разметки, освещения и пешеходных переходов.
Иск направлен в Октябрьский районный суд города Самары. Сейчас он находится на рассмотрении. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.
Ранее прокурор Самарской области призвал правительство региона уволить главу минтранса.
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