Кондиционеры не справляются? В метро Ташкента становится душно и это только начало жары

На фоне растущего недовольства в «Ташкентском метрополитене» отреагировали на ситуацию. Как сообщили в ведомстве, описываемый случай действительно имел место — речь идёт о поезде № 11, курсирующем по Чиланзарской линии. Состав был выпущен в 2025 году, и на нём сейчас проводится поэтапная настройка технической программы, адаптированной под жаркий климат ташкентского лета. Работы выполняются при участии специалистов из Российской Федерации.
По словам представителей метро, цель модернизации — устранение недостатков в работе системы охлаждения и обеспечение комфортных условий для пассажиров в летний период. Всё звучит правильно и логично. Но остаётся открытым один простой вопрос: почему модернизацию не провели заранее, до наступления жары?
Метрополитен знал о климате города не первый год, и очевидно, что каждый такой сезон в Ташкенте — это испытание на жаростойкость. Учитывая это, разумнее было бы проводить все необходимые адаптационные работы ранней весной, а не в тот момент, когда духота уже ощущается в каждом вагоне.
Если столичный метрополитен действительно стремится к качественному обслуживанию, логично ожидать от него упреждающих действий. Проводить модернизацию систем охлаждения в разгар жары — это, мягко говоря, не лучший план.