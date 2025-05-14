Кондиционеры не справляются? В метро Ташкента становится душно и это только начало жары

Метрополитен знал о климате города не первый год, и очевидно, что каждый такой сезон в Ташкенте — это испытание на жаростойкость. Учитывая это, разумнее было бы проводить все необходимые адаптационные работы ранней весной, а не в тот момент, когда духота уже ощущается в каждом вагоне.