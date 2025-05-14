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Кондиционеры не справляются? В метро Ташкента становится душно и это только начало жары

Vaib.uz (Узбекистан. 14 мая). В последние недели в соцсетях всё чаще стали появляться посты от пассажиров столичного метро — люди жалуются на духоту и неработающие кондиционеры в вагонах. Один из постов описывает поездку на Чиланзарской линии как настоящую пытку: «дышать нечем, жара, как в парной».

Источник: Vaib.Uz

На фоне растущего недовольства в «Ташкентском метрополитене» отреагировали на ситуацию. Как сообщили в ведомстве, описываемый случай действительно имел место — речь идёт о поезде № 11, курсирующем по Чиланзарской линии. Состав был выпущен в 2025 году, и на нём сейчас проводится поэтапная настройка технической программы, адаптированной под жаркий климат ташкентского лета. Работы выполняются при участии специалистов из Российской Федерации.

По словам представителей метро, цель модернизации — устранение недостатков в работе системы охлаждения и обеспечение комфортных условий для пассажиров в летний период. Всё звучит правильно и логично. Но остаётся открытым один простой вопрос: почему модернизацию не провели заранее, до наступления жары?

Метрополитен знал о климате города не первый год, и очевидно, что каждый такой сезон в Ташкенте — это испытание на жаростойкость. Учитывая это, разумнее было бы проводить все необходимые адаптационные работы ранней весной, а не в тот момент, когда духота уже ощущается в каждом вагоне.

Если столичный метрополитен действительно стремится к качественному обслуживанию, логично ожидать от него упреждающих действий. Проводить модернизацию систем охлаждения в разгар жары — это, мягко говоря, не лучший план.