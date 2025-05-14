Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 15 мая 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Калинина, 5; СНТ «Садовод-любитель −1», ул. 1-я — с 08:00 до 18:00;
— Дальневосточная, 4; Ижевская, 29, 46, 75 — с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00;
— Российская, 20, 22 — с 08:00 до 12:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ворошилова, 9-А; Комсомольский пр., 59 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Комсомольский пр., 78; Захаренко, 5, 5-А — с 08:00 до 18:00;
— ч/с пос. Градский прииск: Шершневская, 56−72, 67−95; Звенигородская, 1−19А, 2−28; Городская, 37, 43, 47-А, 47, 51, 62−70; Кудрина, 5−23, 14−36; Качалина, 2−24, 7, 9; Полянка, 15, 17, 18, 24 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: Вострецова, 4−10, 18; Комсомольский пр., 19, 21А; Речная, 5; ч/с пос. Миасский: 2-я Индивидуальная, 5−25, 10−42; Свердловский тракт, 4-И-4-Ф — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энергетиков, 65 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Сталеваров, 39, 41, 43, 47, 47-А, 49, 49-А; Пекинская, 10; Винницкая, 4, 4-А, 7; Молодежная, 1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 18-А, 18-Б, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Аносова, 4, 6; Хлебозаводская, 1, 2, 4, 6; Талалихина, 17, 19 — с 10:00 до 16:00;
— Лазурная, 8-А, 10-А — с 10:00 до 18:00;
— Румянцева, 11, 13, 15, 15-А, 17, 19, 19; ч/с: Румянцева, 8−26 (чет.); Мира, 52 — с 09:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Богдана Хмельницкого, 20; Дегтярева, 81 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 50-летия ВЛКСМ, 31−43; Аральская, 243-А — с 13:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Яблочкина, 19-А, 21, 21-А, 23-А; Блюхера, 10, 12; Тарасова, 46 — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Некрасова: Конституции, 38, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 44-А, 45, 46, 47, 49; пер. Ясельный, 1, 3, 5; Салтыкова, 21; Шаумяна, 39−67; Учебная, 9, 11, 13, 26−46-А — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 24 (подъезды 5, 6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 2-я Эльтонская, 1−16; пер. 6-й Лобинский, пер. 7-й Лобинский; пер. 8-й Лобинский; Самохина, 42−54 — с 08:00 до 17:00;
— Мамина, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А; СНТ «Тракторосад-1», СНТ «Тракторосад-2» — 08:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Свердловский пр., 59-А — с 09:00 до 18:00.
Отключение электроэнергии:
— Калинина (пос. Сосновка), 5; ч/с пос. Шершни: Парковая, 1−4/2, 16; Садовая, 1−19, 2−16; Заводская, 1−14; Центральная, 1−34; Ленина, 1−67, 2−68; Северная, 1−52; Рабоче-Колхозная, 1−87, 2−38; Ключевая, 1−17, 2−28; Пролетарская, 1−19, 2−16; Западная, 1−51, 2−50; Трактовая, 1−50; Свободы, 1−17, 4−22; Центральная, 1−34; Совхозная, 1−83; Советская, 1−39, 2−28; Тополиная, 2−14; Университетская Набережная, 98, 116; Степная, 13−19-А, 28−36-А; Ольховая, 13; пер. Ореховый, 3; пос. Мелькомбинат 2, участок 1; СНТ «Родничок» — с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00;
— Университетская Набережная, 98; Труда, 3; ч/с пос. Шершни: Гидрострой, 2−25; Парковая, 11, 24-А; Северная, 27; Тополиная, 3 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 15 мая, отключены светофоры:
— с 9:00 до окончания работ — на Свердловском тракте в районе дома 20;
— с 13:00 до 17:00: по улице Черкасская — в районе остановки «Поселок Першино»; на пересечении улиц Черкасская и 50-летия ВЛКСМ; по улице Черкасская в районе ТК «КС»;
— с 10:00 до 12:00 — на пересечении улиц Свободы и Торговая; улиц Свободы и Цвиллинга; улиц Свободы и Железнодорожная; по улице Свободы в районе выезда с Привокзальной площади.
— с 8:00 до 16:00 — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.
Будьте внимательны и осторожны!