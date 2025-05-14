«Достоин осуждения»: почему из-за слов Авербуха про Арзамасову разразился скандал

Российский фигурист Илья Авербух в интервью Ксении Собчак заявил, что на момент первой встречи с его женой Лизой Арзамасовой она уже не была ребенком, а являлась женщиной, хотя тогда ей было всего 15 лет. Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Нормально ли воспринимать 15-летнего ребенка как взрослую женщину, «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.
— 15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было, — заявил Авербух в интервью.
По мнению специалиста, взрослый мужчина не должен воспринимать ребенка в таком возрасте как женщину.
— Такой поступок Авербуха достоин осуждения. Он взрослый мужчина, и говорить о 15-летней, несовершеннолетней девочке, что она была женщиной, — это недопустимо, — уверена психолог.
Однако современные реалии размывают рамки дозволенного, заметила эксперт. У нас принято обвинять девушек-подростков в том, что по ним невозможно определить их возраст и они выглядят намного старше. Но психика человека устроена таким образом, что он не должен испытывать влечения и соответствующего интереса к детям и подросткам.
Психолог Алексеева рассказала, почему круглые даты возраста могут являться причиной измен.
— Это ненормально. Нужно как можно чаще пресекать такие разговоры в обществе. Тем более мужчина обязан понимать: прежде чем вступать с девушкой в отношения, он должен точно знать, сколько ей лет. А лучше — выбирать себе спутницу жизни из ровесниц. Зрелый адекватный мужчина со здоровой психикой должен интересоваться женщинами своего возраста, а не подростками, — считает Алексеева. — Но, к сожалению, сейчас наблюдается культ юности в современных масс-медиа, часто показывают много оголенных тел. И это пошатнуло моральные устои в обществе.
При этом фраза спортсмена о том, что у Арзамасовой в 15 лет «все было», может быть неоднозначно истолкована обществом. Например, многие могли воспринять это как намек на половой опыт.
— Илья Авербух является публичной личностью, и он, как никто другой, должен понимать, что не имеет права обсуждать интимные подробности жизни другой знаменитости, даже своей жены. Это недопустимо и бьет по самооценке и репутации Лизы Арзамасовой, — добавила Алексеева.
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