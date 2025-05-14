«Достоин осуждения»: почему из-за слов Авербуха про Арзамасову разразился скандал

— Это ненормально. Нужно как можно чаще пресекать такие разговоры в обществе. Тем более мужчина обязан понимать: прежде чем вступать с девушкой в отношения, он должен точно знать, сколько ей лет. А лучше — выбирать себе спутницу жизни из ровесниц. Зрелый адекватный мужчина со здоровой психикой должен интересоваться женщинами своего возраста, а не подростками, — считает Алексеева. — Но, к сожалению, сейчас наблюдается культ юности в современных масс-медиа, часто показывают много оголенных тел. И это пошатнуло моральные устои в обществе.