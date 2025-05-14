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Ратмир Мавлиев покинул Башкирию ради участия в важном мероприятии

Мэр Уфы уехал в Волгоград на Общее собрание Ассоциации городов Поволжья.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Волгоград. Завтра, 15 мая, здесь состоится Общее собрание Ассоциации городов Поволжья. Как отметил сити-менеджер на своей личной странице в социальных сетях, выбор места проведения мероприятия неслучаен.

Градоначальник подчеркнул, что Волгоград — «город с богатой историей и невероятным патриотическим духом». Особое внимание Мавлиев уделил мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, центральным элементом которого является монумент «Родина-мать зовет!». По его словам, этот памятник остается одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр призвал всех посетить Город-Герой, чтобы своими глазами увидеть его красоту, «почувствовать мощь и испытать гордость за страну».

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