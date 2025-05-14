Житель Заславля развел в квартире более 300 крыс и не справился с ними

Началось все с обращения жителя Заславля к волонтерам с просьбой забрать «лишних» крыс. Местный житель, решив завести ручных крыс, столкнулся с неуправляемым ростом их популяции. Число грызунов в квартире достигло астрономической цифры — более трех сотен! Не в силах справиться с крысиным нашествием, хозяин обратился за помощью к волонтерам, чтобы хоть как-то решить проблему.