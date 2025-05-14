Житель Заславля развел в квартире более 300 крыс и не справился с ними. Подробностями шокирующей истории поделилась газета pristalica.by.
Началось все с обращения жителя Заславля к волонтерам с просьбой забрать «лишних» крыс. Местный житель, решив завести ручных крыс, столкнулся с неуправляемым ростом их популяции. Число грызунов в квартире достигло астрономической цифры — более трех сотен! Не в силах справиться с крысиным нашествием, хозяин обратился за помощью к волонтерам, чтобы хоть как-то решить проблему.
Волонтеры, прибывшие на вызов, были поражены масштабами бедствия: тесные грязные клетки, отсутствие корма и сотни голодных крыс, заполонивших квартиру. Неравнодушные спасатели вывезли около 300 грызунов, но, по их словам, в квартире осталось еще несколько десятков крыс, которые продолжат плодиться, так как хозяин отказался от их стерилизации.
Любопытно, что для соседей крысовода количество грызунов в квартире жителя Заславля тоже оказалось неприятным сюрпризом. Но так как своих питомцев он держал в клетках, то особых неприятностей соседям они не доставляли.
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Волонтеры вывезли 300 животных, но еще несколько десятков остались у хозяина. Фото: pristalica.by.