РФ и Китая получили новые керамические материалы для батарей нового поколения

«Наше исследование по синтезу керамических материалов на основе ZnFe2O4 открывает новые горизонты для устойчивого развития в области хранения энергии. Мы разработали технологии, которые позволяют получать материалы с высокими электрохимическими характеристиками, при этом избегая использования токсичных веществ. Это критически важно для перехода на экологически чистые технологии», — приводятся в сообщении слова заведующего научно-исследовательской лаборатории электрохимических источников для возобновляемой энергетики СахГУ Олега Шичалина.