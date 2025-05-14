В Неклиновском районе завершается строительство маслоэкстракционного завода

Согласно опубликованной информации, инвестиции составили около 4,1 млрд рублей. Кроме того, по предварительным данным налоговые отчисления работающего предприятия составят порядка 600 млн рублей в год. Предприятие рассчитано на 160 рабочих мест со средней заработной платой около 100 тысяч рублей.