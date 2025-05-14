В Неклиновском районе завершается строительство маслоэкстракционного завода

В Неклиновском районе завершается строительство масштабного маслоэкстракционного завода мощностью 1000 тонн продукции в сутки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Проект компании «Агропрайм» уже на 90% готов к запуску.
Согласно опубликованной информации, инвестиции составили около 4,1 млрд рублей. Кроме того, по предварительным данным налоговые отчисления работающего предприятия составят порядка 600 млн рублей в год. Предприятие рассчитано на 160 рабочих мест со средней заработной платой около 100 тысяч рублей.
Напомним, что строительство завода ведется с 2021 года. За это время рабочие возвели все основные конструкции, построили производственные цеха, установили необходимое оборудование, а сейчас завершают пусконаладочные работы.
Это будет одно из самых современных предприятий в отрасли с полным циклом переработки масличных культур.