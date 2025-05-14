Кардиолог из Самары напомнила, как контролировать давление и избежать осложнений

Врач подчеркнула, что ключевую роль в профилактике и лечении играет образ жизни. Регулярные физические нагрузки, снижение веса, правильное питание, отказ от курения и алкоголя, а также полноценный сон — всё это помогает удерживать давление в пределах нормы и снижает риск смертельно опасных последствий.