Кардиолог из Самары напомнила, как контролировать давление и избежать осложнений

Высокое артериальное давление может развиться в любом возрасте и долгое время не проявляться симптомами. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением Самарского областного кардиодиспансера им. В. П. Полякова Елена Адонина.
По её словам, гипертензия особенно опасна из-за риска серьёзных осложнений — инсульта, инфаркта, почечной и сердечной недостаточности. На ранних стадиях болезнь может не давать о себе знать, поэтому важно контролировать давление регулярно, независимо от возраста.
Врач подчеркнула, что ключевую роль в профилактике и лечении играет образ жизни. Регулярные физические нагрузки, снижение веса, правильное питание, отказ от курения и алкоголя, а также полноценный сон — всё это помогает удерживать давление в пределах нормы и снижает риск смертельно опасных последствий.
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