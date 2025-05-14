Ещё в одном районе из-за аварии отключили воду

Без воды остались на данный момент остаются дома № 25, № 25/1 и № 27.
Аварийная ситуация находится на контроле.
Ранее аварийное отключение горячего водоснабжения произошло в Октябрьском районе Уфы.
В Орджоникидзевском районе Уфы произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались три жилых дома, сообщили в управлении гражданской защиты столицы.
Без воды остались на данный момент остаются дома № 25, № 25/1 и № 27.
Аварийная ситуация находится на контроле.
Ранее аварийное отключение горячего водоснабжения произошло в Октябрьском районе Уфы.