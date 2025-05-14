Бронзовые медали КХЛ получили игроки и тренеры хоккейного клуба «Салавату Юлаеву»

Особое внимание глава республики уделил тому, что в этом сезоне в основном составе команды сыграли 12 воспитанников уфимской школы «Салават Юлаев». По его словам, этот показатель — один из лучших в лиге — доказывает, что для молодых спортсменов из Башкирии нет ничего невозможного.