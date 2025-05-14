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Бронзовые медали КХЛ получили игроки и тренеры хоккейного клуба «Салавату Юлаеву»

«Салавату Юлаеву» вручили бронзовые медали КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Игрокам и тренерскому составу хоккейного клуба «Салават Юлаев» вручили бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги. Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях, это первые медали команды за последние шесть лет.

Хабиров поблагодарил хоккеистов за проявленные характер, силу воли и самоотдачу в течение всего сезона. Он подчеркнул, что спортсмены не только подарили радость болельщикам, но и стали примером для тысяч детей, которые, вдохновившись их игрой, придут в спорт.

Особое внимание глава республики уделил тому, что в этом сезоне в основном составе команды сыграли 12 воспитанников уфимской школы «Салават Юлаев». По его словам, этот показатель — один из лучших в лиге — доказывает, что для молодых спортсменов из Башкирии нет ничего невозможного.

Глава Башкирии выразил благодарность тренерскому штабу и руководству клуба. Он также отметил, что в прошедшем сезоне «Салават Юлаев» установил рекорд посещаемости, доказав любовь жителей республики к команде и красивому хоккею.

— Всей республикой мы будем болеть за наш клуб в новом сезоне. Желаю новых ярких побед! — заявил Радий Хабиров.

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