В Новочеркасске без вести пропала 46-летняя женщина

Юлия Садовская проживает в Новочеркасске. Она вышла из дома 13 мая. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы.