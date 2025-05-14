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В Новочеркасске без вести пропала 46-летняя женщина

Ушла и не вернулась: в Новочеркасске пропала 46-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала 46-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Юлия Садовская проживает в Новочеркасске. Она вышла из дома 13 мая. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшей — около 163 сантиметров. У нее нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в свитер с обрезанными рукавами, черные лосины и коричневые тапочки.

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