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В Ростовской области назначили нового директора департамента потребительского рынка

Ирина Гелас вновь возглавила департамент потребительского рынка Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили нового директора департамента потребительского рынка. Должность заняла 45-летняя Ирина Гелас. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Известно, что с 2015 по 2022 Ирина Гелас уже возглавляла этот департамент. Также у нее есть опыт работы в экономическом блоке правительства области и колледже экономики ДГТУ.

— Неоднократно награждалась государственными наградами и поощрениями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством ІІ степени», званием Минпромторга России «Почетный работник торговли», Благодарственным письмом Президента РФ, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее эту должность занимал Алексей Панкратов, который возглавлял областной департамент потребрынка с 2022 года.