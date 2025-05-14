В Ростовской области назначили нового директора департамента потребительского рынка. Должность заняла 45-летняя Ирина Гелас. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Известно, что с 2015 по 2022 Ирина Гелас уже возглавляла этот департамент. Также у нее есть опыт работы в экономическом блоке правительства области и колледже экономики ДГТУ.
— Неоднократно награждалась государственными наградами и поощрениями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством ІІ степени», званием Минпромторга России «Почетный работник торговли», Благодарственным письмом Президента РФ, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее эту должность занимал Алексей Панкратов, который возглавлял областной департамент потребрынка с 2022 года.