Объектами мирового уровня признали два геологических разреза в Башкирии

В Гафурийском районе Башкирии два геологических разреза — «Усолка» и «Дальний Тюлькас» — получили статус «Золотой гвоздь», став первыми в России объектами такого уровня. Как утверждает первый заместитель премьер-министра республики Урал Кильсенбаев, это мировой стандарт, фиксирующий границы древних геологических эпох.
По словам чиновника, до сих пор в России не было ни одного подобного объекта, тогда как в Китае их 10, в США — восемь, а в Узбекистане — один. Разрез «Усолка» стал эталоном Сакмарского яруса с возрастом пород 294 миллиона лет, а «Дальний Тюлькас» — эталоном Артинского яруса пермского периода.
В следующем месяце, 11 июня, в республике пройдет Геологический форум с участием российских и зарубежных ученых, в рамках которого состоится торжественная церемония забивания символических «золотых гвоздей». Как отметил Кильсенбаев, это уникальное событие для мировой науки.
Уже, отмечает вице-премьер, проведены работы по расчистке разрезов, установлены монументы и информационные щиты, а также подготовлена необходимая инфраструктура. В ближайших планах — благоустройство территории и привлечение внимания туристов и СМИ.
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