Объектами мирового уровня признали два геологических разреза в Башкирии

По словам чиновника, до сих пор в России не было ни одного подобного объекта, тогда как в Китае их 10, в США — восемь, а в Узбекистане — один. Разрез «Усолка» стал эталоном Сакмарского яруса с возрастом пород 294 миллиона лет, а «Дальний Тюлькас» — эталоном Артинского яруса пермского периода.