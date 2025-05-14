Бешеная куница покусала подростка в Жабинке — введен карантин

По данным Минздрава, в Беларуси случаи заболевания бешенством среди населения не регистрировались с 2012 года. Ежегодно в стране фиксируются факты заболевания бешенством среди животных — лис, волков, енотовидных собак, домашних собак и кошек, а также крупного рогатого скота, лошадей и других.