Бешеная куница покусала подростка в Жабинке — введен карантин

Отмечается, что в интернете активно распространяется информация о якобы зафиксированном случае бешенства в городе. Однако данные выводы преждевременны и недостоверны, обратили внимание местные власти, поскольку взятый у животного биоматериал находится на исследовании.
Позже госагентство БелТА со ссылкой на главного государственного ветеринарного инспектора Жабинковского района Елену Кофанову сообщило, что куница оказалось бешеной — это показали результаты анализов. Зверек укусил мальчика за ногу на спортивно-игровой площадке.
Юноше оказали медицинскую помощь, также ему назначили курс антирабической вакцинации. В городе на нескольких улицах — Белорусская, Дачная, Лунная, Осенняя и Комарова (где и случился инцидент), а также на переулке Дачном — объявлен двухмесячный карантин.
Согласно карантинным мероприятиям, проводится определенный алгоритм действий. В частности, в карантинной зоне осуществляется подворный обход и профилактические беседы с населением, обязательная вакцинация котов и собак.
По ее словам, хозяева обязаны привить своих питомцев от бешенства. Это можно сделать бесплатно вакциной белорусского производства.
По данным Минздрава, в Беларуси случаи заболевания бешенством среди населения не регистрировались с 2012 года. Ежегодно в стране фиксируются факты заболевания бешенством среди животных — лис, волков, енотовидных собак, домашних собак и кошек, а также крупного рогатого скота, лошадей и других.