Тридцать три дома в Калининградской области могут отключить от газа

«С начала года “Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург” направил абонентам Калининградской области более тысячи уведомлений о возможном отключении от системы газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования. На сегодняшний день поставщиком газа совместно с газораспределительной организацией определен перечень из 33-х жилых домов в Калининграде, Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков области, большинство собственников квартир в которых не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования», — отметили в ведомстве.