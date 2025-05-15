Тридцать три дома в Калининградской области могут отключить от газа

Отключение газоснабжения за отсутствие договоров на техническое обслуживание газового оборудования затронет 33 многоквартирных дома в Калининградской области, сообщили в среду «Калининградгазификации».
«С начала года “Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург” направил абонентам Калининградской области более тысячи уведомлений о возможном отключении от системы газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования. На сегодняшний день поставщиком газа совместно с газораспределительной организацией определен перечень из 33-х жилых домов в Калининграде, Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков области, большинство собственников квартир в которых не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования», — отметили в ведомстве.
Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в мае, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа.