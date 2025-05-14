В Египте начали массово задерживать граждан России, Узбекистана и Казахстана

СМИ сообщили о массовых задержаниях россиян, казахстанцев и узбекистанцев в Египте. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», правоохранители устраивают облавы у учебных заведений, задерживают студентов, а после депортируют — в том числе тех, кто находится в стране законно. В посольстве Узбекистана заявили, что мероприятия связаны с усилением контроля за соблюдением миграционного законодательства. В РФ и Казахстане происходящее пока не комментировали.