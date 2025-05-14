Бывшим сотрудникам уфимского предприятия отказались выплачивать четверть миллиона рублей

В Уфе удалось восстановить трудовые права бывших сотрудников компании «СК Базис». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В ходе проверки выяснилось, что при увольнении троим работникам не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма задолженности превысила 250 тысяч рублей.
В адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено административное дело по статье "Нарушение трудового законодательства.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства, все положенные выплаты экс-сотрудникам были произведены в полном объеме.
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