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Бывшим сотрудникам уфимского предприятия отказались выплачивать четверть миллиона рублей

В Уфе компания задолжала трем экс-сотрудникам 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе удалось восстановить трудовые права бывших сотрудников компании «СК Базис». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки выяснилось, что при увольнении троим работникам не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма задолженности превысила 250 тысяч рублей.

В адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено административное дело по статье "Нарушение трудового законодательства.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства, все положенные выплаты экс-сотрудникам были произведены в полном объеме.

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