Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От этой мебели лучше отказаться. Что попало в реестр опасной продукции Беларуси?

В Беларуси запретили продавать придиванный стол торговой марки «ДревПром», барный стул MIST, а также полку-тележку MARRA, следует из реестра опасной продукции.

Специалисты выявили при проверке придиванного стола нарушения, связанные с устойчивостью. Отмечается, что стол должен быть устойчив при горизонтальной нагрузке не менее 1,0 даН, фактически же данный предмет мебели теряет устойчивость при нагрузке 0,4 даН. Схожее нарушение выявлено при проверке барного стула — он не соответствует необходимым требованиям по устойчивости.

При проверке полки-тележки обнаружено, что данная корпусная мебель опрокидывается при допустимой вертикальной и горизонтальной нагрузках.