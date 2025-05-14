От этой мебели лучше отказаться. Что попало в реестр опасной продукции Беларуси?

Специалисты выявили при проверке придиванного стола нарушения, связанные с устойчивостью. Отмечается, что стол должен быть устойчив при горизонтальной нагрузке не менее 1,0 даН, фактически же данный предмет мебели теряет устойчивость при нагрузке 0,4 даН. Схожее нарушение выявлено при проверке барного стула — он не соответствует необходимым требованиям по устойчивости.