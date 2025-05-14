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В Минздраве Самарской области проконтролировали ремонт поликлиники на Мехзаводе

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил амбулаторно-поликлиническое отделение № 2 Самарской городской больницы № 7, расположенное в поселке Мехзавод.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил амбулаторно-поликлиническое отделение № 2 Самарской городской больницы № 7, расположенное в поселке Мехзавод. В ходе визита министр оценил ход капитального ремонта здания, построенного в 1968 году.

Площадь трехэтажного здания составляет 1 608 кв.м. Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы обновления объектов здравоохранения по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. По словам Орлова, на сегодняшний день степень готовности объекта составляет 35%. Завершить все работы планируется до конца года.

Главный врач учреждения Анна Дубасова сообщила, что кровля готова на 90%, начато утепление фасада, продолжаются внутренние работы, включая чистовую отделку и монтаж системы отопления. На всех этажах, кроме первого, завершена заливка полов — на первом ведется усиление конструкций.

Ранее жителям региона рассказали, как контролировать давление и избежать осложнений.

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