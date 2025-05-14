В Минздраве Самарской области проконтролировали ремонт поликлиники на Мехзаводе

Площадь трехэтажного здания составляет 1 608 кв.м. Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы обновления объектов здравоохранения по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. По словам Орлова, на сегодняшний день степень готовности объекта составляет 35%. Завершить все работы планируется до конца года.