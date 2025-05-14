Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Актобе стремительно мелеет главное водохранилище

Главное водохранилище Актюбинской области под угрозой исчезновения: треть уже высохла. Там, где раньше нерестилась рыба, теперь добывают песок, Официально: воду сбрасывают для ремонта плотины и борьбы с паводками. В Обществе охотников и рыболовов считают, происходящее грозит экологическим бедствием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Источник: pxhere.com

Берега Актюбинского водохранилища разрушаются. Не просто естественными металлами, водами. Добывается балласт. Это было нерестилище. Теперь практически нерестилища нет. Естественно, нанесён ущерб рыбным ресурсам.

считает председатель Общества охотников и рыболовов Алексей Гогель

Из-за разрушения нерестилищ в ближайшие годы в разы сократится популяция рыбы, уверены егеря. Рыбе негде будет откладывать икру, а это прямой путь к её полному уничтожению, уверены в обществе. И просят остановить добычу песка в водоохранных зонах.

Чиновники заявляют, что у них нет оснований придираться к недропользователям.

Вдоль Актюбинского водохранилища осуществляют деятельность два недропользователя на трёх месторождениях по добыче песка. Право недропользования было предоставлено в 2024 году сроком на 10 лет.

сообщил руководитель отдела Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Абылай Жумагулов

Но егеря продолжают возмущаться и пишут во все инстанции. Надеются на вмешательство акима области. Считают: если меры не будут приняты в кратчайшие сроки, регион может потерять не только водохранилище, но и всю водную фауну.

Экозащитники считают, что необходимо провести оценку ущерба, нанесённого рыбным ресурсам в результате разрушения нерестилищ. Хотят, чтобы для этого привлекли независимых экспертов и ихтиологов. Правда, никто из официальных органов пока не отреагировал на такую инициативу. Общественность же надеется, что власти все-таки прислушаются к мнению специалистов и примут меры.