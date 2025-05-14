Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на мосту в Чаусском районе

Напомним, утром 14 мая на реконструируемом участке моста близ деревни Горбовичи столкнулись лоб в лоб автомобили ГАЗ и «Лада». По предварительной информации, 62-летний водитель Lada по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем ГАЗель, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП погибли 3 человека — один из водителей и пассажиры минивэна. Второй водитель и еще один пассажир Lada с травмами госпитализированы.