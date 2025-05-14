Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на мосту в Чаусском районе. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.
Напомним, утром 14 мая на реконструируемом участке моста близ деревни Горбовичи столкнулись лоб в лоб автомобили ГАЗ и «Лада». По предварительной информации, 62-летний водитель Lada по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилем ГАЗель, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП погибли 3 человека — один из водителей и пассажиры минивэна. Второй водитель и еще один пассажир Lada с травмами госпитализированы.
Близ деревни Горбовичи столкнулись лоб в лоб автомобили ГАЗ и «Лада». Фото: Следственный комитет Беларуси.
Уголовное дело возбуждено по статье 317 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек.
По предварительной информации, именно водитель Lada выехал на встречную полосу. Фото: Следственный комитет Беларуси.
Ранее Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в лобовом ДТП в Чаусском районе.
Также Комитет судебных экспертиз рассказал об определении личности погибшего: «Лист растения, прилипший к пальцу, помог определить личность погибшего».
Кроме того, мы сообщили, что житель Заславля развел в квартире более 300 крыс и не справился с ними.
В результате ДТП три человека погибли на месте, еще лдвое в больнице. Фото: Следственный комитет Беларуси.