Жаркий день перед похолоданием и дождями: Жителей Молдовы ждут до +23 градусов — синоптики призвали наслаждаться недолгим теплом

А вот теперь расскажем о погодке на завтра, 15 мая. Самое время…
Ночью синоптики нам предвещают до 9 градусов выше ноля, утром будет 14 градусов со знаком «плюс».
Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла! Жаркий день на фоне нестабильной весны. День ожидается солнечным с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Вечером будет до плюс 17 градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Наслаждайтесь недолгим теплом — уже в пятницу, 16 мая, нас ждут дожди и всего +18 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Черешня за 250 леев за кило — это еще не предел: Какие фрукты в Молдову будут завозить по бешеным ценам.
Ущерб садоводов Молдовы — почти миллиард леев (далее…).
Что ждет Молдову в случае потери нейтралитета: Усиленная милитаризация, военные базы НАТО, а наши солдаты будут воевать в «горячих» точках Европы — и это еще не всё.
Эксперты — о том, чем жителям страны грозит отказ властей от нейтралитета, прописанного в Конституции страны, и насколько сложно законным путем добиться его отмены (далее…).
В Молдове, чтобы выжить, надо в два раза больше денег, чем на Украине и почти такой же доход, как в Румынии: Почему у нас жизнь дороже, чем у соседей — сравниваем цены.
Даже на Украине, где идет война, цены буквально на все ниже, чем в Молдове (далее…).