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Жаркий день перед похолоданием и дождями: Жителей Молдовы ждут до +23 градусов — синоптики призвали наслаждаться недолгим теплом

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 15 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

А вот теперь расскажем о погодке на завтра, 15 мая. Самое время…

Ночью синоптики нам предвещают до 9 градусов выше ноля, утром будет 14 градусов со знаком «плюс».

Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла! Жаркий день на фоне нестабильной весны. День ожидается солнечным с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Вечером будет до плюс 17 градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Наслаждайтесь недолгим теплом — уже в пятницу, 16 мая, нас ждут дожди и всего +18 градусов.

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