В Ростовском зоопарке кенгурята готовятся к самостоятельной жизни

В Ростовском зоопарке наступил трогательный момент. Там детеныши кенгуру Беннетта начинают познавать мир за пределами материнской сумки. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада.
По словам сотрудников зоопарка, сейчас самый трогательный период, когда кенгурята только начинают выглядывать из сумок своих мам. Скоро они совсем окрепнут и станут независимыми и отправятся во взрослую жизнь.
В Ростовском зоопарке животные вида кенгуру Беннетта находятся с 1970-х годов. Они регулярно приносят потомство. Кроме того, кенгуру являются настоящими любимцами ростовчан.
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