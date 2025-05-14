Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 15 мая

В народе 15 мая считалось важным аграрным днём, так как в это время начинались активные посевные работы. Борис и Глеб Сеятели — день, когда окончательно отступали последние заморозки, и можно было без опаски сеять хлеб, тыкву, огурцы и другие теплолюбивые культуры. Святых Бориса и Глеба почитали как покровителей урожая и земледельцев, поэтому перед началом работ им молились о хорошем всходе семян. В некоторых регионах этот день называли «Соловьиным», так как считалось, что с 15 мая соловьи начинают петь особенно громко и звонко. В народе верили, что если в этот день услышать соловья — лето будет счастливым и удачным.