Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 15 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
15 мая в народном календаре носит название «Борис и Глеб Сеятели» или «Борисов день». Этот день посвящён памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба, которые погибли в междоусобной борьбе и стали символами мученичества и смирения.
В народе 15 мая считалось важным аграрным днём, так как в это время начинались активные посевные работы. Борис и Глеб Сеятели — день, когда окончательно отступали последние заморозки, и можно было без опаски сеять хлеб, тыкву, огурцы и другие теплолюбивые культуры. Святых Бориса и Глеба почитали как покровителей урожая и земледельцев, поэтому перед началом работ им молились о хорошем всходе семян. В некоторых регионах этот день называли «Соловьиным», так как считалось, что с 15 мая соловьи начинают петь особенно громко и звонко. В народе верили, что если в этот день услышать соловья — лето будет счастливым и удачным.
15 мая также было принято наблюдать за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на ближайшие недели.
Что делали на Руси в этот день?
15 мая был днём активных полевых работ и забот о будущем урожае. Крестьяне старались закончить посев яровых и приступали к посадке овощей.
Главное занятие дня — посев зерновых и овощей. Особое внимание уделяли пшенице, овсу, гороху, огурцам и тыквам. Молились святым Борису и Глебу, прося защиты для посевов от засухи, града и вредителей. Выгоняли скот на пастбища, так как трава уже была сочной и питательной. Заготавливали берёзовый сок, если он ещё шёл — считалось, что он обладает целебными свойствами. Слушали соловьёв — если птицы пели громко, это сулило тёплое лето.
Чего не стоит делать в этот день, 15 мая?
Народные поверья запрещали в этот день некоторые действия, чтобы не навлечь беду или не испортить урожай.
Нельзя ссориться и сквернословить — считалось, что злые слова могут отпугнуть удачу и навлечь засуху. Нежелательно отказывать в помощи, особенно если просят что-то связанное с посевом или домашними делами — это могло привести к неудачам в хозяйстве. Не стоит лениться — 15 мая был днём труда, и безделье осуждалось. Не рекомендуется игнорировать приметы природы — если, например, соловей пел ночью, это могло предвещать ненастье, и к таким знакам прислушивались. Запрещалось сеять в плохом настроении — верили, что негативные эмоции передаются земле и урожай будет скудным.
Также в этот день старались не начинать конфликтов и избегать пустых разговоров — всё это могло нарушить гармонию дня.
Приметы погоды на 15 мая.
Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшее время.
Если соловей поёт всю ночь — к солнечным и тёплым дням. Если соловей запел рано утром — лето будет жарким и засушливым. Дождь на Бориса и Глеба — к хорошему урожаю зерновых. Ясный восход солнца — лето будет сухим, а если утро пасмурное — дождливым. Если кукушка кукует громко и часто — скоро установится тёплая погода. Много майских жуков — к засушливому лету.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы в поле и готовиться к возможным изменениям погоды. Даже сегодня они могут быть полезны для тех, кто следит за природными циклами.
15 мая — день, наполненный народной мудростью, трудами и надеждами на богатый урожай. Следуя традициям, можно провести его с пользой и гармонией.
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