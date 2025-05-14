В Подмосковье выпал град. Фото, видео

«Град пошел в Подмосковье. Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом канала уточнил, что в Москве града не ожидается из-за положительной температуры воздуха на высоте до одного километра.