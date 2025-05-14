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В Подмосковье выпал град. Фото, видео

В подмосковном Дмитрове прошел сильный град, удививший местных жителей. Осадки в виде ледяных градин накрыли город во второй половине дня, и очевидцы активно выкладывают фотографии и видео непогоды в социальных сетях.

Один из подмосковных городов накрыло градом.

В подмосковном Дмитрове прошел сильный град, удививший местных жителей. Осадки в виде ледяных градин накрыли город во второй половине дня, и очевидцы активно выкладывают фотографии и видео непогоды в социальных сетях.

Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего градаФото: Осторожно, Москва.

«Град пошел в Подмосковье. Жители Дмитрова выкладывают фотографии сегодняшнего града», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом канала уточнил, что в Москве града не ожидается из-за положительной температуры воздуха на высоте до одного километра.