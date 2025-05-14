Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми

После курса реабилитации в центре, который медвежонок пройдет с августа по октябрь 2025 года, его планируют вернуть в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания, сообщение было опубликовано на странице Минприроды Коми в соцсети «ВКонтакте».