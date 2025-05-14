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Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми

В Республике Коми спасли истощенного медвежонка-сироту, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В Республике Коми спасли истощенного медвежонка-сироту, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Местный житель нашел животное 12 мая на трассе в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск.

— Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми, — говорится в сообщении.

По результатам консультаций с представителями Центра спасения медвежат-сирот в ведомстве решили передать им питомца на реабилитацию. Сейчас сотрудники Минприроды Коми подготовили необходимые документы для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотра его ветеринаром.

После курса реабилитации в центре, который медвежонок пройдет с августа по октябрь 2025 года, его планируют вернуть в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания, сообщение было опубликовано на странице Минприроды Коми в соцсети «ВКонтакте».

6 мая жители населенного пункта Цветы в Республике Башкортостан спасли новорожденную выдру. Новорожденного отогрели и накормили. Он круглосуточно находится под присмотром специалистов, которые его кормят и укладывают спать.