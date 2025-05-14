На Урале найден новый вид рыб

Исследователи отмечают, что в результате работы были определены четыре вида пескарей, обитающих в регионе: Gobio volgensis, Gobio sibiricus, Gobio acutipinnatus и ранее неизвестный Gobio uralensis. Новый вид был выявлен с помощью комплексного подхода: ученые изучили внешние признаки, а также провели анализ ДНК. Открытие способствует лучшему пониманию биоразнообразия пресноводных рыб Евразии и может иметь значение для сохранения уникальных экосистем бассейна Урала.