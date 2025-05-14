Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале найден новый вид рыб

Российские ученые обнаружили новый вид пескаря на границе Европы и Азии — в реке, впадающей в Урал. Об этом сообщает Российский научный фонд со ссылкой на публикацию в журнале Zoosystematics and Evolution.

На Урале ученые обнаружили новый вид пескаря.

Российские ученые обнаружили новый вид пескаря на границе Европы и Азии — в реке, впадающей в Урал. Об этом сообщает Российский научный фонд со ссылкой на публикацию в журнале Zoosystematics and Evolution.

«Найденного в бассейне реки Урал пескаря назвали Gobio uralensis. Он оказался совершенно новым видом, несмотря на внешнее сходство с волжским и генетическое — с маркакольским собратьями (последние водятся в реках Казахстана и Китая)», — отмечается в сообщении Российского научного фонда. По мнению биологов, новый уральский пескарь мог появиться в результате скрещивания европейских и азиатских линий пескарей.

Исследователи отмечают, что в результате работы были определены четыре вида пескарей, обитающих в регионе: Gobio volgensis, Gobio sibiricus, Gobio acutipinnatus и ранее неизвестный Gobio uralensis. Новый вид был выявлен с помощью комплексного подхода: ученые изучили внешние признаки, а также провели анализ ДНК. Открытие способствует лучшему пониманию биоразнообразия пресноводных рыб Евразии и может иметь значение для сохранения уникальных экосистем бассейна Урала.