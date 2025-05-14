El Espanol: Американка списала симптомы рака кишечника на стресс

Жителю Йоркшира Джорджу Уэйду диагностировали две злокачественные опухоли мозга. По его словам, первым тревожным симптомом стала головная боль, которую мужчина испытал в возрасте 40 лет, но не придал ей значения, приняв ее за последствия вечеринки. Врачи сообщили мужчине, что новообразования развивались несколько лет и онкология достигла четвертой стадии.