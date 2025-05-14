El Espanol: Американка списала симптомы рака кишечника на стресс

Американка Эмма Димери, у которой наблюдались спазмы в животе и постоянная усталость, не сразу обратилась к врачам, поскольку приняла симптомы рака кишечника на стресс. Врачи тоже недооценили ее заболевание. Об этом сообщил портал El Espanol.
Во время планового осмотра специалисты обнаружили у женщины анемию. После этого ей дали направление на колоноскопию, которая выявила рак кишечника. К тому моменту заболевание находилось уже на четвертой стадии и дало метастазы.
Несмотря на операцию, химиотерапию и лучевую терапию, рак продолжал прогрессировать, а в ремиссию Димери вышла лишь после участия в исследовании в Университете Миннесоты, где ей предложили экспериментальное лечение, передает портал.
Жителю Йоркшира Джорджу Уэйду диагностировали две злокачественные опухоли мозга. По его словам, первым тревожным симптомом стала головная боль, которую мужчина испытал в возрасте 40 лет, но не придал ей значения, приняв ее за последствия вечеринки. Врачи сообщили мужчине, что новообразования развивались несколько лет и онкология достигла четвертой стадии.