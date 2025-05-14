В ДНР планируют создать реабилитационные центры для бойцов СВО

В ДНР изучают возможность создания реабилитационных центров для пострадавших бойцов спецоперации, сообщил Донецкому агентству новостей зампред комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко.
«Глава ДНР Денис Пушилин дал нам поручение изучить возможность создания реабилитационных центров в Республике для пострадавших участников и ветеранов СВО», — отметил он.
Сейчас представители ДНР, по словам Сивоконенко, посещают передовые российские центры реабилитации для изучения их опыта.
Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею оказания медпомощи бойцам СВО рядом с домом.
Глава АСИ Светлана Чупшева отметила важность того, чтобы бойцы, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом.