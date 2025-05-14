Мощная магнитная буря на Земле в ближайшие два дня маловероятна

МОСКВА, 14 мая /ТАСС/. Мощная магнитная буря на Земле 15 и 16 мая после серии сильных вспышек на Солнце маловероятна, сообщил ТАСС представитель Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«По нашим оценкам, вероятность того, что 15 или 16 мая на Землю обрушится мощная магнитная буря после серии сильных вспышек на Солнце, крайне мала. Однако сохраняется опасность новых вспышек на Солнце самого высокого класса Х, в то числе и протонных», — сказал он.
В среду на нашей звезде была зарегистрирована новая сильнейшая вспышка X2.5.
Кроме того, на Солнце произошли еще две вспышки — М5.3 и М1.2.
Ранее сообщалось, что во вторник была зафиксирована первая с 28 марта вспышка класса Х.