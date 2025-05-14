Мощная магнитная буря на Земле в ближайшие два дня маловероятна

«По нашим оценкам, вероятность того, что 15 или 16 мая на Землю обрушится мощная магнитная буря после серии сильных вспышек на Солнце, крайне мала. Однако сохраняется опасность новых вспышек на Солнце самого высокого класса Х, в то числе и протонных», — сказал он.