Новые признаки тектонической активности обнаружили на Венере

Три года назад эта гипотеза начала подвергаться сомнению после обнаружения следов недавних извержений вулканов на Венере, а также возможных примеров тектонического «растяжения» отложений у их подножий. Дальнейшей проверке этих альтернативных теорий пока мешает то, что за последние два десятилетия к Венере не был отправлен ни один космический аппарат с мощным радаром, способным получать снимки ее поверхности и получать высококачественные геологические данные.