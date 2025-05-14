Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались задержать следовавшее в РФ судно

Военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши предприняли попытку остановить танкер JAGUAR, который направлялся в порт России под флагом Габона. В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий.
«Сначала эстонцы хотели заставить танкер войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, силовики начали запугивать судно тараном», — говорится в публикации.
Отмечается, что моряки из балтийской республики дважды пытались высадить десант с вертолёта. Кроме того, была поднята в воздух тактическая авиация. Однако экипаж JAGUAR не поддался на провокации и продолжил свой путь в Приморск. В операции были задействованы эстонские суда, корабль, вертолёт, самолёт, а также истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Польши.
Ранее стало известно, что Эстония задержала российский танкер для проверки документов. Эстонская полиция утверждает, что судно якобы находилось под санкциями и не имело права находиться вблизи территориальных вод страны.