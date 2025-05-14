У россиянки выпала печень из-за попыток сдержать кашель

Врачи объяснили, что у пациентки образовалась боковая грыжа — одна из самых сложных для устранения. Хирург ГКБ им. С. С. Юдина Александр Сидельцев отметил, что к боковой брюшной стенке прилегают значимые для организма структуры — диафрагма, реберная дуга и позвоночник, поэтому невозможно использовать стандартные методы хирургического вмешательства: сетчатый имплант прикрепить нельзя, а грыжу ушить невозможно. Перед операцией женщине пришлось похудеть, сама операция прошла успешно и осложнений не возникло.