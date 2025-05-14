Скончался актер и телеведущий Виктор Головин

В компании уточнили, что Головин умер в ночь на 14 мая. В «Братске» артист выступал автором и ведущим нескольких проектов. Кроме того, с 2004 года Головин служил в Драматическом театре Братска. Там он исполнял роли в спектаклях «Алые паруса», «Последний срок», «Царь-рыба», «Остров сокровищ» и других работах.