Скончался актер и телеведущий Виктор Головин

Российский актер и телеведущий Виктор Головин скончался в возрасте 48 лет, у него оторвался тромб. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе иркутской телерадиокомпании «Братск».
В компании уточнили, что Головин умер в ночь на 14 мая. В «Братске» артист выступал автором и ведущим нескольких проектов. Кроме того, с 2004 года Головин служил в Драматическом театре Братска. Там он исполнял роли в спектаклях «Алые паруса», «Последний срок», «Царь-рыба», «Остров сокровищ» и других работах.
— Даже сменив одну творческую профессию на другую, Виктор не переставал жить театром и уже в качестве журналиста ТРК «Братск» радовал жителей у телеэкранов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что минувшей ночью город лишился не человека, а потерял частичку своей огромной сибирской души, — передает сайт ТРК «Братск».