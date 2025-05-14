Олимпийский чемпион Храмцов рассказал юным спортсменам, как достичь успеха

Юные спортсмены, которые хотят достичь успеха, должны придерживаться дисциплины и верить в себя, сообщил Донецкому агентству новостей первый российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.
Спортсмен признался, что в юности у него не было времени на развлечения и прогулки с друзьями.
«Это огромный труд, начиная с 12 лет я проводил по две тренировки в день: в 6:30 и 17:30. Между этим я успевал ходить в школу, после учебы успевал только покушать, сделать домашнюю работу и убегал на тренировку», — рассказал чемпион.
Также, по словам Храмцова, для достижения успеха важно прислушиваться к советам тренера и близких.
Ранее Храмцов сообщил, что молодые спортсмены из Донбасса и Новороссии показывают высокие результаты на российских соревнованиях и заслуживают большего участия в турнирах межрегионального и всероссийского уровня.