Олимпийский чемпион Храмцов рассказал юным спортсменам, как достичь успеха

«Это огромный труд, начиная с 12 лет я проводил по две тренировки в день: в 6:30 и 17:30. Между этим я успевал ходить в школу, после учебы успевал только покушать, сделать домашнюю работу и убегал на тренировку», — рассказал чемпион.