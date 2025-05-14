В поселке под Ростовом часть жителей остались без газа

В поселке под Ростовом-на-Дону часть жителей остались без газа. Инцидент произошел в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района. Об этом стало известно 14 мая.
Местные жители обратились в аварийно-диспетчерскую службу. Дончане сообщили о запахе газа в переулке Небесный, 2. Специалисты выявили утечку в головном пункте редуцирования газа и для безопасности населения приостановила газоснабжение.
Как рассказали в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», компания не является собственником указанного пункта редуцирования газа. Договор на его техническое обслуживание с компанией не заключен.
— Восстановление газоснабжения потребителям возможно после заключения договора на техническое обслуживание ПРГ со специализированной организацией, последующего выполнения ремонтных работ и технического обслуживания, — пояснили в пресс-службе.
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