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В поселке под Ростовом часть жителей остались без газа

В поселке Аксайского района у части жителей отключили газоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В поселке под Ростовом-на-Дону часть жителей остались без газа. Инцидент произошел в поселке Верхнетемерницкий Аксайского района. Об этом стало известно 14 мая.

Местные жители обратились в аварийно-диспетчерскую службу. Дончане сообщили о запахе газа в переулке Небесный, 2. Специалисты выявили утечку в головном пункте редуцирования газа и для безопасности населения приостановила газоснабжение.

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», компания не является собственником указанного пункта редуцирования газа. Договор на его техническое обслуживание с компанией не заключен.

— Восстановление газоснабжения потребителям возможно после заключения договора на техническое обслуживание ПРГ со специализированной организацией, последующего выполнения ремонтных работ и технического обслуживания, — пояснили в пресс-службе.

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