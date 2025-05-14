Директор по дистрибуции «Эксмо» задержан по делу об экстремизме

В Москве правоохранители задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около десяти человек в рамках уголовного дела об экстремизме. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек», — говорится в сообщении.
По данным источника, следственные действия с подозреваемыми уже начались, после допросов будет принято решение о мере пресечения в отношении фигурантов дела.
Отмечается, что основанием для задержания стало выявление в книгах издательства Popcorn books признаков пропаганды ЛГБТ*. В ходе обысков у издателей изъяли соответствующую литературу.
В издательстве «Эксмо» заявили, что не имеют отношения к выпуску указанной продукции. По их словам, претензии силовиков касаются издательства Popcorn books.
Ранее за пропаганду ЛГБТ* на 200 тысяч рублей был оштрафован главный редактор Sports.ru Владислав Воронин.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.