В Ипатьевском монастыре обнаружили находки IV века до нашей эры

Как подчеркнул председатель областного отделения РГО Дмитрий Шнур, одна из главных задач археологов — сделать так, чтобы о новых фактах истории Ипатьевского монастыря узнали как можно больше людей. «Так что учителя истории должны первыми об этом узнать, чтобы потом рассказывать об этом своим ученикам», — сказал он.