В Ипатьевском монастыре обнаружили находки IV века до нашей эры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Исследователи обнаружили на территории Ипатьевского монастыря в Костроме находки, относящиеся к IV тысячелетию до нашей эры. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.
«Таких основательных археологических работ на территории Ипатьевского монастыря не проводилось ни разу. На площадке уже сделаны находки, относящиеся к IV тысячелетию до нашей эры», — написал он.
Глава региона добавил, что к раскопкам привлечены студенты исторического факультета Костромского университета, а материалы археологической экспедиции лягут в основу обновленного описания истории монастыря.
По словам руководителя Костромской археологической экспедиции, члена Русского географического общества (РГО) Александра Новикова, в настоящее время недостаточно археологических свидетельств о характере и месторасположении ранних культовых сооружений, в числе которых и некрополь XIV-XV веков. «Можно предполагать, что эти горизонты оказались нарушенными при последующей активной строительной деятельности в XVI-XVII веках», — приводит пресс-служба его слова.
Как подчеркнул председатель областного отделения РГО Дмитрий Шнур, одна из главных задач археологов — сделать так, чтобы о новых фактах истории Ипатьевского монастыря узнали как можно больше людей. «Так что учителя истории должны первыми об этом узнать, чтобы потом рассказывать об этом своим ученикам», — сказал он.
Ранее глава региона доложил президенту о подготовке к празднованию 700-летия монастыря. Владимир Путин поддержал инициативу, посвященную сохранению культуры и традиций региона. В процессе подготовки к празднованию юбилея планируется обновить инфраструктуру на территории и вокруг монастыря. В регионе разработан детальный план подготовки юбилейных праздничных мероприятий, которые состоятся в регионе 2030 году.
О монастыре.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь был основан в начале XIV века в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского. Монастырь по праву считается одним из древнейших в России. История обители связана с именами великих князей Василия Ярославича, святого благоверного князя Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова.