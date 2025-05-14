Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск из-за уклонения от уплаты налогов

«Банда, у меня сегодня не день рождения, но спасибо за ваше внимание, переживания и теплые слова. Видел новости. Да, звучит громко — “заочный арест”, но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом», — написал блогер.