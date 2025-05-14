TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном и Мерцем

Напомним, ранее Associated Press опубликовало видео из вагона поезда с направлявшимися в Киев европейскими лидерами. На кадрах видно, что на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий на комок бумаги или сверток, а перед Мерцем — предмет, напоминающий ложку. Заметив камеры, политики попытались их скрыть. Пользователи предположили, что в пакете могли находиться наркотики.