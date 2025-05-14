Соцсеть TikTok ограничивала поиск, связанный со скандальным видео с участием французского президента Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы правительства Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«TikTok заявил, что предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием», — сообщают журналисты издания.
Напомним, ранее Associated Press опубликовало видео из вагона поезда с направлявшимися в Киев европейскими лидерами. На кадрах видно, что на столе перед Макроном лежит белый предмет, похожий на комок бумаги или сверток, а перед Мерцем — предмет, напоминающий ложку. Заметив камеры, политики попытались их скрыть. Пользователи предположили, что в пакете могли находиться наркотики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео с европейским лидерами в поезде, констатировала, что «судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики».